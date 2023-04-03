(Шокова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шоков Андрей
Отец ребёнка: Шоков Федор
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Шоков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шоков Федор
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно