(Шокова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шокова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шоков Андрей

Отец ребёнка: Шоков Федор

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Шоков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоков Федор

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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