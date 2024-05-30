Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Разуваева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Разуваев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Разуваева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Разуваев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Разуваев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Разуваева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Разуваев Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно