Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разуваев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Разуваева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Разуваев Иван Григорьевич

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Разуваева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Разуваев Иван Григорьевич

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Разуваев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Разуваев Иван Григорьевич

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Разуваева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Разуваев Иван Григорьевич

Волдынь, Талдомский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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