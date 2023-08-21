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Белов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1870

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1870

Отец: Белов Федор Лукьянович

Мать: Белова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Белов Василий Иванович

Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Федосия Ивановна

Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Иван Иванович

Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна

Смерть
1936
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