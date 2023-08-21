Белов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1870
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1870
Отец: Белов Федор Лукьянович
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Федосия Ивановна
Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Иван Иванович
Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Белова Ульяна Петровна
Смерть
1936