Бычкова Александра Евгафовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1901
Дочь: Бычкова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1903
Дочь: Емельянова Герасимова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бычкова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бычков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бычков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Бычкова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бычков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич
Смерть
1960