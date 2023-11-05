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Бычкова Александра Евгафовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1901

Дочь: Бычкова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1903

Дочь: Емельянова Герасимова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бычкова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бычков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бычков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бычкова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бычков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бычков Михаил Васильевич

Смерть
1960
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