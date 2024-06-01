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Мальцова Анна Давыдовна

Место рождения

Чернаево, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Мальцов Давыд

Мать: не указана

Чернаево, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834) деревня Черновая?
Бракосочетание
04.02.1819

Муж: Баяндин Фока (Фотий) Петрович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.292б, С.467 - МК
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Баяндина Феврония Фокична

Отец ребёнка: Баяндин Фока (Фотий) Петрович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Баяндина Елена Фокична

Отец ребёнка: Баяндин Фока (Фотий) Петрович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Баяндин Егор Фокич

Отец ребёнка: Баяндин Фока (Фотий) Петрович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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