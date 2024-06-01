Мальцова Анна Давыдовна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Мальцов Давыд
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834) деревня Черновая?
Бракосочетание
04.02.1819
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.292б, С.467 - МК
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Баяндина Феврония Фокична
Отец ребёнка: Баяндин Фока (Фотий) Петрович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Баяндина Елена Фокична
Отец ребёнка: Баяндин Фока (Фотий) Петрович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1832
Сын: Баяндин Егор Фокич
Отец ребёнка: Баяндин Фока (Фотий) Петрович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно