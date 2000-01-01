Ефремова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1916 ст.
Сын: Ефремов Георгий Никанорович
Отец ребёнка: Ефремов Никанор Афанасьевич
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно