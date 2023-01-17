Феодосия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Трофим Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Тимофеев
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно