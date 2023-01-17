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Феодосия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Трофим Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марья Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Тимофеев

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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