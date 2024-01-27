Конышев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Конышев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Конышева Агарапена Максимовна
У речки Талицы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конышева Прасковья (Паня) Ивановна
Мать ребёнка: Конышева Агарапена Максимовна
Смерть
Неизвестно