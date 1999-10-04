Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна

Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна

Место рождения

Старокулево, Нуримановский район, БАССР

Дата рождения

01.02.1942

Дата смерти

04.10.1999

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1942

Отец: Нурмухаметов Хамза Галимуллович

Мать: Нурмухаметова Минжиган Габдрафиковна

Старокулево, Нуримановский район, БАССР
Бракосочетание
06.04.1963

Муж: Баймурзин Ирик Нуритдинович

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
06.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баймурзин Ирик Нуритдинович

г.Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
17.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баймурзин Ирик Нуритдинович

г.Уфа, БАССР
Смерть
04.10.1999
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа ( Тимашевское кладбище), РБ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close