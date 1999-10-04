Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна
Место рожденияСтарокулево, Нуримановский район, БАССР
Дата рождения01.02.1942
Дата смерти04.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1942
Старокулево, Нуримановский район, БАССР
Бракосочетание
06.04.1963
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
06.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баймурзин Ирик Нуритдинович
г.Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
17.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баймурзин Ирик Нуритдинович
г.Уфа, БАССР
Смерть
04.10.1999
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа ( Тимашевское кладбище), РБ, РФ