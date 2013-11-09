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Аверин Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1930

Дата смерти

09.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1930

Отец: Аверин Николай Никитич

Мать: Аверина Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
05.12.1954

Сын: Аверин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Аверина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1962

Сын: Аверин Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Аверина Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина Раиса Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
поселок Черепеть Лихвинский уезд Калужская губерния, Калужская область
Смерть
09.11.2013
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