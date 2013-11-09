Аверин Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1930
Дата смерти09.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1930
Отец: Аверин Николай Никитич
Мать: Аверина Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
05.12.1954
Сын: Аверин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Аверина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1962
Мать ребёнка: Аверина Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аверина Раиса Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
поселок Черепеть Лихвинский уезд Калужская губерния, Калужская область
Смерть
09.11.2013