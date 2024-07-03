Жаврид (Михайловская) Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1972
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабан (Жаврид) Александра Вячеславович
Отец ребёнка: Жаврид Вячеслав Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жаврид Вячеслав Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаврид Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Жаврид Вячеслав Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макрыш (Жаврид) Анна Вячеславовна
Отец ребёнка: Жаврид Вячеслав Фомич
Рождение ребёнка
23.03.1939
Дочь: Мицевич (Жаврид) Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Жаврид Вячеслав Фомич
Смерть
1972