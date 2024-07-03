Жаврид (Михайловская) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаврид (Михайловская) Лидия Петровна

Место рождения

Корзуны, Копыльский район, Минская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Михайловский Петр Петрович

Мать: Михайловская Александра

Корзуны, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабан (Жаврид) Александра Вячеславович

Отец ребёнка: Жаврид Вячеслав Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаврид Вячеслав Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаврид Олег Вячеславович

Отец ребёнка: Жаврид Вячеслав Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаврид Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Жаврид Вячеслав Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макрыш (Жаврид) Анна Вячеславовна

Отец ребёнка: Жаврид Вячеслав Фомич

Рождение ребёнка
23.03.1939

Дочь: Мицевич (Жаврид) Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Жаврид Вячеслав Фомич

Смерть
1972

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