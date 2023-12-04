Семенова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1949

Отец: не указан

Мать: Зоя

Рождение ребёнка
30.07.1972

Сын: Семенов Александр Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.1979

Сын: Семенов Денис Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
20.05.1981

Дочь: Семенова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
08.08.1985

Дочь: Зорина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич

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