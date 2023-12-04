Семенова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1949
Мать: Зоя
Рождение ребёнка
30.07.1972
Сын: Семенов Александр Петрович
Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
06.07.1979
Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
20.05.1981
Дочь: Семенова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
08.08.1985
Дочь: Зорина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич