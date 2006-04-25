Легович (Хабарова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1928
Дата смерти25.04.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1928
Отец: Хабаров Иван Алексеевич
Мать: Хабарова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
18.08.1950
Дочь: Легович Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Легович Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
12.04.1952
Отец ребёнка: Легович Андрей Владимирович
Певек, Певек, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
15.02.1954
Рождение ребёнка
02.07.1960
Отец ребёнка: Легович Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
27.05.1962
Сын: Легович Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Легович Андрей Владимирович
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.04.2006
Павлодарское, городская администрация Павлодар, Павлодарская область