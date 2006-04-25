Легович (Хабарова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегович (Хабарова) Зинаида Ивановна

Легович (Хабарова) Зинаида Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1928

Дата смерти

25.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1928

Отец: Хабаров Иван Алексеевич

Мать: Хабарова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
18.08.1950

Дочь: Легович Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Легович Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
12.04.1952

Сын: Хабаров Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Легович Андрей Владимирович

Певек, Певек, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
15.02.1954

Муж: Легович Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
02.07.1960

Сын: Легович Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Легович Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
27.05.1962

Сын: Легович Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Легович Андрей Владимирович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.04.2006
Павлодарское, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close