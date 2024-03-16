Хурхесова (Хурхесова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1935
Харанут, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хурхесов Николай