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Петр Михайлов

Место рождения

Тетерино, Можайский, Московская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Михайла Федоров

Мать: Марфа Карпова

Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Чижиков Георгий Петров

Мать ребёнка: Мария Егорова

Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Мария Егорова

Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Мария Егорова

Тетерино, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново крестьянин Семен Григорьев д. Кукарино девица Акилина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Егорова

Смерть
Неизвестно
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