Петр Михайлов
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Михайла Федоров
Мать: Марфа Карпова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Мария Егорова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Мария Егорова
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Мария Егорова
Воспреемники д. Игумново крестьянин Семен Григорьев д. Кукарино девица Акилина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Егорова
Смерть
Неизвестно