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Пекарский Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1991

Отец: Пекарский Василий Васильевич

Мать: Пекарская Раиса Анатольевна

Бракосочетание
02.06.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.2016

Сын: Пекарский Арсений Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.2019

Сын: Пекарский Лев Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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