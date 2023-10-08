Пекарский Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1991
Бракосочетание
02.06.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.2016
Сын: Пекарский Арсений Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.2019
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности