Навалихин Яков (Якунка) Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навалихин Яков (Якунка) Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

1658

Пол

Мужской

Отец

Около 1595 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Навалихин Трофим Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Навалихин Григорий (Якимов)

Мать ребёнка: не указана

дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1658
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