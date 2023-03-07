Навалихин Яков (Якунка) Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смерти1658
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Навалихин Трофим Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Навалихин Григорий (Якимов)
Мать ребёнка: не указана
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1658