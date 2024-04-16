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Свизев Иван Григорьевич

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Место рождения

д. Плотниково, Пермская область

Дата рождения

02.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1950

Отец: Свизев Григорий Иванович

Мать: Свизева (Чернышёва) Надежда (Анастасия) Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свизев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна

Рождение ребёнка
23.11.1976

Сын: Свизев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна

Рождение ребёнка
27.06.1982

Сын: Свизев Александр Иванович

Мать ребёнка: Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна

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