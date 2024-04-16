Свизев Иван Григорьевич
Место рожденияд. Плотниково, Пермская область
Дата рождения02.07.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1976
Мать ребёнка: Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна
Рождение ребёнка
27.06.1982
Сын: Свизев Александр Иванович
Мать ребёнка: Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна