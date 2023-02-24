Тимофеев Артем Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Артем Викторович

Тимофеев Артем Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1984

Отец: не указан

Мать: Тимофеева Елена Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close