Морозов Леонтий Егоров Около 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозов Леонтий Егоров

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

09.02.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Иванова

Рождение ребёнка
26.04.1884 ст.

Дочь: Кондратьева (Морозова) Ирина (Арина) Леоновна

Мать ребёнка: Васса Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1886 ст.

Сын: Морозов Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Васса Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Запись №26 Деревни Горок крестьянин Леонтий Егоров и жена его Васса Иванова - оба православные
Смерть
09.02.1889 ст.
Горки, Рузский, Московская область
от чахотки
Похороны
11.02.1889 ст.
Комлево, Рузский, Московская область

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