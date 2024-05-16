Морозов Леонтий Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти09.02.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Иванова
Рождение ребёнка
26.04.1884 ст.
Дочь: Кондратьева (Морозова) Ирина (Арина) Леоновна
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
06.11.1886 ст.
Сын: Морозов Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Васса Иванова
Запись №26 Деревни Горок крестьянин Леонтий Егоров и жена его Васса Иванова - оба православные
Смерть
09.02.1889 ст.
от чахотки
Похороны
11.02.1889 ст.
Комлево, Рузский, Московская область