Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти06.11.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1871
Сын: Филипп
Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1877
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1883
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1884
Сын: Московкин Никита
Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1887
Сын: Московкин Иоанн
Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1889
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1891
Сын: Илия
Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1893
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1896
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович
Смерть
06.11.1914
Причина смерти: чахотка