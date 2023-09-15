Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Федоровна

Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

06.11.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1871

Сын: Филипп

Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1877

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1883

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1884

Сын: Московкин Никита

Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.09.1887

Сын: Московкин Иоанн

Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1889

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1891

Сын: Илия

Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1893

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1896

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Московкин Василий Иванович

Братково, Кашинский, Тверская область
Смерть
06.11.1914
Братково, Кашинский, Тверская область
Причина смерти: чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close