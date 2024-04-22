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Ломтев Павел Семенович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.02.1895

Сын: Ломтев Федор Павлович

Мать ребёнка: Ломтева -- Александра Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.08.1898

Дочь: Ломтева Анна Павловна

Мать ребёнка: Ломтева -- Александра Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломтева -- Александра Ильинична

Смерть
Неизвестно
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