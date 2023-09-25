(Килюшко) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Килюшко) Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Килюшко Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
22.09.1938

Дочь: Сухоярская Клара Петровна

Отец ребёнка: Сухоярский Петр Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.1942

Дочь: Сухоярская Раиса Петровна

Отец ребёнка: Сухоярский Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоярский Петр Николаевич

Смерть
1980
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