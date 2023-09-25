(Килюшко) Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Килюшко Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
22.09.1938
Дочь: Сухоярская Клара Петровна
Отец ребёнка: Сухоярский Петр Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1942
Дочь: Сухоярская Раиса Петровна
Отец ребёнка: Сухоярский Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980