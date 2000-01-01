Долина (Долина) Фекла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долина (Долина) Фекла Александровна

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Место рождения

Гагарысова деревня

Дата рождения

12.08.1906

Дата смерти

27.08.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1906

Отец: Долин Александр Евстафьевич

Мать: Анастасия Петровна

Гагарысова деревня
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Работа или профессия
Неизвестно
близнецы
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
27.08.1906
Гагарысова деревня
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