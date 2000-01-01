Долина (Долина) Фекла Александровна
Место рожденияГагарысова деревня
Дата рождения12.08.1906
Дата смерти27.08.1906
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1906
Отец: Долин Александр Евстафьевич
Мать: Анастасия Петровна
Гагарысова деревня
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Работа или профессия
Неизвестно
близнецы
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
27.08.1906
Гагарысова деревня
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