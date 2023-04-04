Клюкина (Колотова) Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 30.10.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1868
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1870
Сын: Клюкин-Сергунин Семён Прокопьевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1876
Дочь: Климушкина Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1882
Сын: Клюкин-Сергунин Фёдор Прокопьевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1890
Дочь: Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 30.10.1892