Клюкина (Колотова) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Колотова) Пелагея Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 30.10.1892

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1868

Муж: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1870

Сын: Клюкин-Сергунин Семён Прокопьевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1876

Дочь: Климушкина Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1882

Сын: Клюкин-Сергунин Фёдор Прокопьевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1890

Дочь: Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 30.10.1892
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