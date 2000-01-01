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Беляков Борис
Беляков Борис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Дата смерти
1977
Пол
Мужской
Отец
Беляков Николай
1865 г.р.
Мать
Белякова Антонина
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Беляков Николай
Мать:
Белякова Антонина
Смерть
1977
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