Демидов Олег Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Олег Михайлович

Демидов Олег Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.2975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.2002

Сын: Демидов Илья Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.2005

Сын: Демидов Богдан Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.2009

Сын: Демидов Роман Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
27.07.2975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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