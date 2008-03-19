Костикова (Ромащенко) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1940
Дата смерти19.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1940
Отец: Ромащенко Василий Григорьевич
Мать: Ромащенко Матрена
Рождение ребёнка
24.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.03.2008
Похороны
21.03.2008