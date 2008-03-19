Костикова (Ромащенко) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костикова (Ромащенко) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1940

Дата смерти

19.03.2008

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1940

Отец: Ромащенко Василий Григорьевич

Мать: Ромащенко Матрена

Рождение ребёнка
24.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.03.2008
Похороны
21.03.2008

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