Востриков Абрам (Обрамко) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Абрам (Обрамко) Ильин

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Место рождения

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1682

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Востриков Илья Гаврилов

Мать: не указана

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Востриков Тимофей (Тимка) Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Востриков Евсевий (Евсевейко) Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1682
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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