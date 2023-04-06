Востриков Абрам (Обрамко) Ильин
Место рождения
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1682
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Востриков Илья Гаврилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Востриков Тимофей (Тимка) Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Востриков Евсевий (Евсевейко) Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1682