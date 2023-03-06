(Тарасенко) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарасенко) Марина Николаевна

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Место рождения

Орловка, Кыргызстан

Дата рождения

03.08.1982

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
03.08.1982

Отец: Тарасенко Николай Иванович

Мать: Ольга Дмитриевна

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
26.09.2001

Дочь: Алина Васильевна

Отец ребёнка: Попелуха Виктор

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попелуха Виктор

с.Довольное, Новосибирской обл
Место жительства
Неизвестно
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