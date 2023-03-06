(Тарасенко) Марина Николаевна
Место рожденияОрловка, Кыргызстан
Дата рождения03.08.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1982
Отец: Тарасенко Николай Иванович
Мать: Ольга Дмитриевна
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
26.09.2001
Дочь: Алина Васильевна
Отец ребёнка: Попелуха Виктор
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попелуха Виктор
с.Довольное, Новосибирской обл
Место жительства
Неизвестно