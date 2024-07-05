Злоказов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1913
Дата смерти06.02.1991
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913
Рождение ребёнка
21.05.1949
Сын: Злоказов Евгений Павлович
Мать ребёнка: Злоказова (Караваева) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1950
Мать ребёнка: Злоказова (Караваева) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
30.06.1952
Мать ребёнка: Злоказова (Караваева) Анастасия Петровна
Смерть
06.02.1991