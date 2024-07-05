Злоказов Павел Николаевич 12.07.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Злоказов Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1913

Дата смерти

06.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913

Отец: Злоказов Николай Васильевич

Мать: Злоказова Анна Капитоновна

Рождение ребёнка
21.05.1949

Сын: Злоказов Евгений Павлович

Мать ребёнка: Злоказова (Караваева) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
05.10.1950

Сын: Злоказов Борис Павлович

Мать ребёнка: Злоказова (Караваева) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
30.06.1952

Сын: Злоказов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Злоказова (Караваева) Анастасия Петровна

Смерть
06.02.1991

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