Васильева Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти25.07.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Год рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Косачева Ольга Ипполитовна
Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
До 1892
Исходя из дат рождения детей. Метрическая запись о браке не была найдена.
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Васильев Григорий Ипполитович
Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович
Год рождения исходя из возраста в посемейном именном списке к 1 января 1908 года села Верх-Чиковского Екатерининской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии.
Рождение ребёнка
05.11.1895 ст.
Сын: Васильев Иван Ипполитович
Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович
Запись № 154 о рождении 5 ноября 1895 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Ипполита Екимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Ивана.
Рождение ребёнка
15.04.1898 ст.
Сын: Васильев Виктор Ипполитович
Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович
Запись № 88 о рождении 15 апреля 1898 года в семье уволенного в запас армии рядового из крестьян д. Верх-Чиковской Ипполита Акимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Виктора.
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Васильев Михаил Ипполитович
Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович
Год рождения исходя из возраста в посемейном именном списке к 1 января 1908 года села Верх-Чиковского Екатерининской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии.
Рождение ребёнка
29.06.1903 ст.
Сын: Васильев Пётр Ипполитович
Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович
Запись № 18 о рождении 29 июня 1903 года в семье уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Петра.
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Сын: Васильев Александр Ипполитович
Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович
Запись № 41 о рождении 20 октября 1906 года в семье запасного рядового с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Александра.
Смерть
25.07.1909 ст.
Запись № 42 о смерти 25 июля 1909 года жены уволенного в запас армии рядового из крестьян Ипполита Якимовича Васильева – Марфы Семеновны. Умерла в 41 год от простуды.
Похороны
27.07.1909 ст.
Похоронена "на кладбище села Верх-Чиковского".