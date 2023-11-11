Васильева Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Марфа Семеновна

Васильева Марфа Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

25.07.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Косачева Ольга Ипполитовна

Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
До 1892

Муж: Васильев Ипполит Акимович

Исходя из дат рождения детей. Метрическая запись о браке не была найдена.
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Васильев Григорий Ипполитович

Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в посемейном именном списке к 1 января 1908 года села Верх-Чиковского Екатерининской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии.
Рождение ребёнка
05.11.1895 ст.

Сын: Васильев Иван Ипполитович

Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 154 о рождении 5 ноября 1895 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Ипполита Екимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Ивана.
Рождение ребёнка
15.04.1898 ст.

Сын: Васильев Виктор Ипполитович

Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 88 о рождении 15 апреля 1898 года в семье уволенного в запас армии рядового из крестьян д. Верх-Чиковской Ипполита Акимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Виктора.
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Васильев Михаил Ипполитович

Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в посемейном именном списке к 1 января 1908 года села Верх-Чиковского Екатерининской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии.
Рождение ребёнка
29.06.1903 ст.

Сын: Васильев Пётр Ипполитович

Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 18 о рождении 29 июня 1903 года в семье уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Петра.
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Сын: Васильев Александр Ипполитович

Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 41 о рождении 20 октября 1906 года в семье запасного рядового с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Александра.
Смерть
25.07.1909 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 42 о смерти 25 июля 1909 года жены уволенного в запас армии рядового из крестьян Ипполита Якимовича Васильева – Марфы Семеновны. Умерла в 41 год от простуды.
Похороны
27.07.1909 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена "на кладбище села Верх-Чиковского".
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close