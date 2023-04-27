Praet van Randerode Lodewijk
Место рожденияKorschenbroich, North Rhine-Westphalia Germany
Дата рожденияОколо 1185
Дата смертиОколо 1279
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1185
Отец: не указан
Мать: не указана
Korschenbroich, North Rhine-Westphalia Germany
Рождение ребёнка
Около 1211
Дочь: Van Bronckhorst Irmgard
Мать ребёнка: Von Randerath Jutta
Korschenbroich, North Rhine-Westphalia Germany
Рождение ребёнка
Около 1250
Мать ребёнка: Von Randerath Jutta
Работа или профессия
Неизвестно
heer van Liedberg, heer van Boxtel, Heer van Randerode
Смерть
Около 1279