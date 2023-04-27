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Praet van Randerode Lodewijk

Место рождения

Korschenbroich, North Rhine-Westphalia Germany

Дата рождения

Около 1185

Дата смерти

Около 1279

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1211 г.р.
Около 1250 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1185

Отец: не указан

Мать: не указана

Korschenbroich, North Rhine-Westphalia Germany
Рождение ребёнка
Около 1211

Дочь: Van Bronckhorst Irmgard

Мать ребёнка: Von Randerath Jutta

Korschenbroich, North Rhine-Westphalia Germany
Рождение ребёнка
Около 1250

Сын: Von Randerath Ludwig II

Мать ребёнка: Von Randerath Jutta

Работа или профессия
Неизвестно
heer van Liedberg, heer van Boxtel, Heer van Randerode
Смерть
Около 1279
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