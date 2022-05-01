Султангареева Лея Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султангареева Лея Руслановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2022

Отец: не указан

Мать: Султангареева Татьяна Александровна

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