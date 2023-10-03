Коровин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
09.02.1884
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
08.01.1888
Сын: Коровин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
10.07.1890
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
25.06.1894
Сын: Коровин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
22.10.1902
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна
Смерть
Неизвестно