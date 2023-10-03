Коровин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровин Михаил Николаевич

Коровин Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
09.02.1884

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна

Рождение ребёнка
08.01.1888

Сын: Коровин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1890

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Коровин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1902

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Коровина Гликерия Яковлевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close