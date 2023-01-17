Шиллинг фон Канштадт Павел Львович
Место рожденияРевель, Эстляндская губерния (ныне Таллин, Эстония)
Дата рождения1786
Дата смерти1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревель, Эстляндская губерния (ныне Таллин, Эстония)
Место жительства
С 1803 по 1812
Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1897
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1837