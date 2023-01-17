Шиллинг фон Канштадт Павел Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиллинг фон Канштадт Павел Львович

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Место рождения

Ревель, Эстляндская губерния (ныне Таллин, Эстония)

Дата рождения

1786

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревель, Эстляндская губерния (ныне Таллин, Эстония)
Место жительства
С 1803 по 1812
Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1837
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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