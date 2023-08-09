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Сидоров Василий Николаевич
Сидоров Василий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.1963
Пол
Мужской
Отец
Сидоров Николай
Мать
Сидорова (Шебаршова) Елизавета Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1963
Отец:
Сидоров Николай
Мать:
Сидорова Елизавета Ивановна
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