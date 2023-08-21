Ахматова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахматова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Белова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Ахматов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Ахматов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахматов Александр Павлович

Отец ребёнка: Ахматов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна Ахматова

Отец ребёнка: Ахматов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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