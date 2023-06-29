Уточкина (Старкова) Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уточкина (Старкова) Анастасия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

28.07.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1925

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Уточкин Петр Егорович

Карагайский р-н Пермской области
Рождение ребёнка
08.01.1928

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Уточкин Петр Егорович

Уральская область, Пермский Округ, Карагайский район, д. Обухово
Смерть
28.07.1978
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