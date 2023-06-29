Уточкина (Старкова) Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смерти28.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1925
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Уточкин Петр Егорович
Карагайский р-н Пермской области
Рождение ребёнка
08.01.1928
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Уточкин Петр Егорович
Уральская область, Пермский Округ, Карагайский район, д. Обухово
Смерть
28.07.1978