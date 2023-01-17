Воронин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1949
Рождение ребёнка
26.04.1974
Дочь: Васильева Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна
Рождение ребёнка
01.10.1975
Дочь: Чукалина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна
Рождение ребёнка
22.09.1976
Дочь: Воронина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна
Рождение ребёнка
12.03.1979
Дочь: Лазарева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна
Рождение ребёнка
12.12.1983
Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна
Рождение ребёнка
05.07.1985
Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна
Рождение ребёнка
30.06.1989
Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Анна Павловна