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Воронин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1949

Отец: Воронин Иван Дмитриевич

Мать: Воронина Любовь Степановна

Рождение ребёнка
26.04.1974

Дочь: Васильева Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.10.1975

Дочь: Чукалина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.09.1976

Дочь: Воронина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна

Рождение ребёнка
12.03.1979

Дочь: Лазарева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.12.1983

Сын: Воронин Роман Иванович

Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.07.1985

Сын: Воронин Василий Иванович

Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.06.1989

Сын: Воронин Артем Иванович

Мать ребёнка: Воронина Анна Павловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Анна Павловна

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