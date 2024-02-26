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Афимья Семенова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Егоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Михаил Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)

Рождение ребёнка
07.10.1860 ст.

Дочь: Пелагея Спиридонова (Вна)

Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
28.09.1865 ст.

Дочь: Параскева Спиридонова (Вна)

Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-YC?i=238&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
26.04.1868 ст.

Сын: Степан Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)

Рождение ребёнка
07.04.1873 ст.

Сын: Терентий Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)

Рождение ребёнка
05.01.1875 ст.

Сын: Феоктист Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)

Смерть
Неизвестно

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