Афимья Семенова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Егоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)
Рождение ребёнка
07.10.1860 ст.
Дочь: Пелагея Спиридонова (Вна)
Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
28.09.1865 ст.
Дочь: Параскева Спиридонова (Вна)
Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-YC?i=238&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
26.04.1868 ст.
Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)
Рождение ребёнка
07.04.1873 ст.
Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)
Рождение ребёнка
05.01.1875 ст.
Отец ребёнка: Спиридон Егоров (Ич)
Смерть
Неизвестно