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Курзин Михаил Васильевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Курзин Василий Петрович

Мать: Курзина Наталья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзина Ольга Евтихиевна

Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
1908

Сын: Курзин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Курзина Ольга Евтихиевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Курзин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Курзина Ольга Евтихиевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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