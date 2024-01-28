Курзин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Курзин Василий Петрович
Мать: Курзина Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курзина Ольга Евтихиевна
Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
1908
Сын: Курзин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Курзина Ольга Евтихиевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Курзин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Курзина Ольга Евтихиевна
Смерть
Неизвестно