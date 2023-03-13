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Морозова Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1935

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1935

Отец: Вагин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1959

Сын: Морозов Александр Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович

Рождение ребёнка
18.05.1961

Сын: Морозов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович

Нижний Калгукан, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.03.1963

Сын: Морозов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович

Рождение ребёнка
31.07.1965

Сын: Морозов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович

Рождение ребёнка
26.06.1969

Сын: Морозов Иван Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович

Рождение ребёнка
17.04.1971

Сын: Морозов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович

Нижний Калгукан, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.09.1973

Дочь: Аргунова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович

Нижний Калгукан, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван Константинович

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