Морозова Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1935
Отец: Вагин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1959
Сын: Морозов Александр Иванович
Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович
Рождение ребёнка
18.05.1961
Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович
Рождение ребёнка
01.03.1963
Сын: Морозов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович
Рождение ребёнка
31.07.1965
Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович
Рождение ребёнка
26.06.1969
Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович
Рождение ребёнка
17.04.1971
Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович
Рождение ребёнка
14.09.1973
Дочь: Аргунова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно