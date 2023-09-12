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Смирнова (Смирнова) Нина Александровна
Смирнова (Смирнова) Нина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Пол
Женский
Отец
Смирнов Александр Кузьмич
1908 г.р.
Мать
Дьяченко (Смирнова) Анфиза Акиндиновна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Смирнов Александр Кузьмич
Мать:
Дьяченко Анфиза Акиндиновна
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