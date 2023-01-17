Колпащикова (Козлова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпащикова (Козлова) Ирина Васильевна

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Место рождения

Шургановская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.09.1894

Дата смерти

06.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1894

Отец: Козлов Василий Никифорович

Мать: Козлова Домника Михайловна

Шургановская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1923

Дочь: Чешуина Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Колпащиков Михаил Ануфриевич

Рождение ребёнка
20.05.1930

Сын: Колпащиков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Колпащиков Михаил Ануфриевич

Шургановская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпащиков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Колпащиков Михаил Ануфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпащиков Михаил Ануфриевич

Смерть
06.01.1981
Шембеть, Арбажский муниципальный район, Кировская область
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