Колпащикова (Козлова) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.09.1894
Дата смерти06.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1894
Рождение ребёнка
06.10.1923
Дочь: Чешуина Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Колпащиков Михаил Ануфриевич
Рождение ребёнка
20.05.1930
Сын: Колпащиков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Колпащиков Михаил Ануфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпащиков Петр Михайлович
Отец ребёнка: Колпащиков Михаил Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1981
Шембеть, Арбажский муниципальный район, Кировская область