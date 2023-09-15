Мухибземал Ишмурат кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухибземал Ишмурат кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Динмухамет Альмухамет углы

Отец ребёнка: Альмухамет Ермухамет углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Нуримухамет Альмухамет углы

Отец ребёнка: Альмухамет Ермухамет углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бикмухамет Альмухамет углы

Отец ребёнка: Альмухамет Ермухамет углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Хабибямал Альмухамет кызы

Отец ребёнка: Альмухамет Ермухамет углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альмухамет Ермухамет углы

Смерть
Неизвестно
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