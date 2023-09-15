Мухибземал Ишмурат кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Динмухамет Альмухамет углы
Отец ребёнка: Альмухамет Ермухамет углы
Рождение ребёнка
1824
Сын: Нуримухамет Альмухамет углы
Отец ребёнка: Альмухамет Ермухамет углы
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бикмухамет Альмухамет углы
Отец ребёнка: Альмухамет Ермухамет углы
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Хабибямал Альмухамет кызы
Отец ребёнка: Альмухамет Ермухамет углы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно