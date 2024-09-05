Федорова (Коробова) Прасковья (Параскева) Ивановна
Место рожденияИзосимовка 1
Дата рождения15.10.1908
Дата смерти07.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908
Отец: Коробов Иван Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Изосимовка 1
Крещение
16.10.1908
Село Александровка - Сосновка, Сосновской волости, Тамбовского уезда, 5 Тамбовского благоченического округа
Покровская церковь, Село Александровка - Сосновка, Сосновской волости, Тамбовского уезда, 5 Тамбовского благоченического округа Правоприемники: крестьяне Изосимовки: Николай Степанов Плаксин, Неонила... Показать все
Бракосочетание
03.10.1928
Тамбовская область, Шульгинский район, деревня Изосимовка
Бракосочетание
03.10.1928
Муж: не указан
Тамбовская область, Шульгинский район, деревня Изосимовка
Рождение ребёнка
17.04.1932
Дочь: Тарасова (Федорова) Людмила Тимофеевна
Отец ребёнка: Федоров Тимофей Ефимович
Изосимовка 1
Смерть
07.06.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Домодедовском кладбище