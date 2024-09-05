Федорова (Коробова) Прасковья (Параскева) Ивановна 15.10.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорова (Коробова) Прасковья (Параскева) Ивановна

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Место рождения

Изосимовка 1

Дата рождения

15.10.1908

Дата смерти

07.06.1989

Пол

Женский

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908

Отец: Коробов Иван Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Изосимовка 1
Крещение
16.10.1908
Село Александровка - Сосновка, Сосновской волости, Тамбовского уезда, 5 Тамбовского благоченического округа
Покровская церковь, Село Александровка - Сосновка, Сосновской волости, Тамбовского уезда, 5 Тамбовского благоченического округа Правоприемники: крестьяне Изосимовки: Николай Степанов Плаксин, Неонила... Показать все
Бракосочетание
03.10.1928

Муж: Федоров Тимофей Ефимович

Тамбовская область, Шульгинский район, деревня Изосимовка
Бракосочетание
03.10.1928

Муж: не указан

Тамбовская область, Шульгинский район, деревня Изосимовка
Рождение ребёнка
17.04.1932

Дочь: Тарасова (Федорова) Людмила Тимофеевна

Отец ребёнка: Федоров Тимофей Ефимович

Изосимовка 1
Смерть
07.06.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Домодедовском кладбище

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