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Siloti Aleksandr Ilich

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Место рождения

Kharkov, Kharkov, Ukraine

Дата рождения

27.09.1863

Дата смерти

08.12.1945

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1835 г.р.

Жена

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1863

Отец: Ziloti Ilie

Мать: Ziloti Iulia

Kharkov, Kharkov, Ukraine
Бракосочетание
06.02.1887

Жена: Siloti Вера Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Assembly District 7, Manhattan, New York City, New York, New York, United States
Смерть
08.12.1945
New York, New York
Похороны
1945
Inwood, New York (Manhattan), New York, United States of America
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