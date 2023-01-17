Siloti Aleksandr Ilich
Место рожденияKharkov, Kharkov, Ukraine
Дата рождения27.09.1863
Дата смерти08.12.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1863
Отец: Ziloti Ilie
Мать: Ziloti Iulia
Kharkov, Kharkov, Ukraine
Бракосочетание
06.02.1887
Жена: Siloti Вера Павловна
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Assembly District 7, Manhattan, New York City, New York, New York, United States
Смерть
08.12.1945
New York, New York
Похороны
1945
Inwood, New York (Manhattan), New York, United States of America