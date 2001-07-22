Ковалев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1939

Дата смерти

22.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1939

Отец: Ковалев Михаил Дмитриевич

Мать: Ковалева Марфа

Рождение ребёнка
09.03.1963

Сын: Ковалев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Ковалева Лидия Антоновна

Рождение ребёнка
08.11.1966

Дочь: Рагулина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Ковалева Лидия Антоновна

Смерть
22.07.2001
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