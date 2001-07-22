Ковалев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1939
Дата смерти22.07.2001
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1939
Отец: Ковалев Михаил Дмитриевич
Мать: Ковалева Марфа
Рождение ребёнка
09.03.1963
Сын: Ковалев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Ковалева Лидия Антоновна
Рождение ребёнка
08.11.1966
Дочь: Рагулина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Ковалева Лидия Антоновна
Смерть
22.07.2001