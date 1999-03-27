Пархоменко (Мигаль) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Мигаль) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1931

Дата смерти

27.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1931

Отец: Мигаль Иван Константинович

Мать: Мигаль Елизавета Леонтьевна

Рождение ребёнка
03.03.1958

Сын: Пархоменко Валерий Павлович

Отец ребёнка: Пархоменко Павел Иванович

Бахмач, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1963

Сын: Пархоменко Сергей Павлович

Отец ребёнка: Пархоменко Павел Иванович

Бахмач, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Павел Иванович

Смерть
27.03.1999
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