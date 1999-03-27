Пархоменко (Мигаль) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1931
Дата смерти27.03.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1931
Рождение ребёнка
03.03.1958
Сын: Пархоменко Валерий Павлович
Отец ребёнка: Пархоменко Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1963
Сын: Пархоменко Сергей Павлович
Отец ребёнка: Пархоменко Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1999